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Екатеринбург стал столицей закрытия фестиваля программистов
Фрагмент страницы сайта «RuCode»
В ближайшие выходные уральская столица станет основным местом проведения последних дней Всероссийского фестиваля «RuCode». На два дня — 14 и 15 октября — умельцы писать компьютерный код съедутся в Екатеринбург, либо будут подключаться к фестивальным мероприятиям онлайн.
«RuCode» — Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Он проходит в 24 городах одновременно, но гран-финал его решено провести в Екатеринбурге, ведь среди основных организаторов всего этого события — УрФУ и СКБ «Контур». Среди других фестивальных городов — Москва, Пермь, Ставрополь, Петрозаводск, Ижевск и многие другие.
В Екатеринбурге первым пунктом завершения фестиваля станет ярмарка вакансий, на которой крупные компании пообщаются с кандидатами на вакантные рабочие места, а, возможно, кого-то из наиболее талантливых программистов и примут на работу. В субботу же с лекциями об искусственном интеллекте выступят преподаватели вузов и разработчики интернет-компаний. Ближе к вечеру этого дня, посвящённого искусственному интеллекту, программистам помогут самим испытать себя в качестве «тренеров» и разработчиков «компьютерного сознания». В воскресенье программа фестиваля обещает быть более интригующей. Айтишники схлестнутся в битве интеллектов в рамках конкурса по алгоритмическому программированию.
Местом проведения финала «RuCode» в Екатеринбурге послужит новый кампус УРФУ в Новокольцовском районе (улица Универсиады). Регистрациядля очного или «виртуального» участия в фестивале ещё активна.
«RuCode» — Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Он проходит в 24 городах одновременно, но гран-финал его решено провести в Екатеринбурге, ведь среди основных организаторов всего этого события — УрФУ и СКБ «Контур». Среди других фестивальных городов — Москва, Пермь, Ставрополь, Петрозаводск, Ижевск и многие другие.
В Екатеринбурге первым пунктом завершения фестиваля станет ярмарка вакансий, на которой крупные компании пообщаются с кандидатами на вакантные рабочие места, а, возможно, кого-то из наиболее талантливых программистов и примут на работу. В субботу же с лекциями об искусственном интеллекте выступят преподаватели вузов и разработчики интернет-компаний. Ближе к вечеру этого дня, посвящённого искусственному интеллекту, программистам помогут самим испытать себя в качестве «тренеров» и разработчиков «компьютерного сознания». В воскресенье программа фестиваля обещает быть более интригующей. Айтишники схлестнутся в битве интеллектов в рамках конкурса по алгоритмическому программированию.
Местом проведения финала «RuCode» в Екатеринбурге послужит новый кампус УРФУ в Новокольцовском районе (улица Универсиады). Регистрациядля очного или «виртуального» участия в фестивале ещё активна.
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