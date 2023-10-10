Екатеринбуржца арестовали на пять суток за отказ снять тонировку со стекол автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку со стекол автомобиля. Он пробудет в спецприемнике пять суток.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris неоднократно привлекался к административной ответственности за тонировку машины. При этом 30-летний мужчина игнорировал требования полицейских и продолжал ездить с тонированными стеклами. Тогда автоинспекторы передали материалы на водителя в суд.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему пять суток административного ареста.