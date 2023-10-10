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Екатеринбуржца арестовали на пять суток за отказ снять тонировку со стекол автомобиля
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку со стекол автомобиля. Он пробудет в спецприемнике пять суток.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris неоднократно привлекался к административной ответственности за тонировку машины. При этом 30-летний мужчина игнорировал требования полицейских и продолжал ездить с тонированными стеклами. Тогда автоинспекторы передали материалы на водителя в суд.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему пять суток административного ареста.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris неоднократно привлекался к административной ответственности за тонировку машины. При этом 30-летний мужчина игнорировал требования полицейских и продолжал ездить с тонированными стеклами. Тогда автоинспекторы передали материалы на водителя в суд.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему пять суток административного ареста.
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