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Около 128 тысяч свердловчан наблюдаются у психиатров
Фото: скриншот трансляции / пресс-центр «Интерфакс-Урал»
В Свердловской области под наблюдением психиатров находятся около 128 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс» заявил главный врач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк.
По словам главврача, всего в регионе наблюдаются у психиатров порядка 128 тысяч человек, из них – около 30 тысяч детей и 7 тысяч подростков.
Заведующая филиалом «Детство» областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова добавила, что в Екатеринбурге под наблюдением психиатров находятся 12 тысяч детей. Основные проблемы – неорганические психические расстройства, нарушения речи, сложности в отношениях с родственниками и сверстниками.
Руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель напомнил, что работает специальный телефон доверия. С начала года номером воспользовались около 13 тысяч человек. Звонящие чаще всего жалуются на трудности в отношениях с близкими и нарушения психологического здоровья. Обычно за год всего поступает до 18 тысяч звонков.
По словам главврача, всего в регионе наблюдаются у психиатров порядка 128 тысяч человек, из них – около 30 тысяч детей и 7 тысяч подростков.
Заведующая филиалом «Детство» областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова добавила, что в Екатеринбурге под наблюдением психиатров находятся 12 тысяч детей. Основные проблемы – неорганические психические расстройства, нарушения речи, сложности в отношениях с родственниками и сверстниками.
Руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель напомнил, что работает специальный телефон доверия. С начала года номером воспользовались около 13 тысяч человек. Звонящие чаще всего жалуются на трудности в отношениях с близкими и нарушения психологического здоровья. Обычно за год всего поступает до 18 тысяч звонков.
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