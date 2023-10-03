Около 128 тысяч свердловчан наблюдаются у психиатров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области под наблюдением психиатров находятся около 128 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс» заявил главный врач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк.По словам главврача, всего в регионе наблюдаются у психиатров порядка 128 тысяч человек, из них – около 30 тысяч детей и 7 тысяч подростков.Заведующая филиалом «Детство» областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова добавила, что в Екатеринбурге под наблюдением психиатров находятся 12 тысяч детей. Основные проблемы – неорганические психические расстройства, нарушения речи, сложности в отношениях с родственниками и сверстниками.Руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель напомнил, что работает специальный телефон доверия. С начала года номером воспользовались около 13 тысяч человек. Звонящие чаще всего жалуются на трудности в отношениях с близкими и нарушения психологического здоровья. Обычно за год всего поступает до 18 тысяч звонков.