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Старую капсулу времени в Екатеринбурге используют для нового послания потомкам
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в исторический День города, 18 ноября, заложат новую капсулу времени. В качестве резервуара планируют использовать старую капсулу.
В пресс-службе Музея истории Екатеринбурга рассказали, что созданный когда-то сотрудниками СвердлНИИхиммаша и завода «Уралхиммаш» резервуар станет контейнером для нового послания потомкам в 2073 год.
Напомним, что содержимое капсулы времени, которую заложили на Плотинке в 1973 году и извлекли спустя 50 лет, этим летом, покажут на выставке в Музее истории Екатеринбурга.
В пресс-службе Музея истории Екатеринбурга рассказали, что созданный когда-то сотрудниками СвердлНИИхиммаша и завода «Уралхиммаш» резервуар станет контейнером для нового послания потомкам в 2073 год.
Напомним, что содержимое капсулы времени, которую заложили на Плотинке в 1973 году и извлекли спустя 50 лет, этим летом, покажут на выставке в Музее истории Екатеринбурга.
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Содержимое Капсулы времени покажут на выставке в Екатеринбурге
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