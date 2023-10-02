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Содержимое Капсулы времени покажут на выставке в Екатеринбурге
Скрин из видео: Музей истории Екатеринбурга
В Музее истории Екатеринбург в четверг, 12 октября, стартует выставка-распаковка «Вскрытие показало». На ней горожанам покажут содержимое Капсулы времени, которая была заложена на Плотинке во время празднования 250-летия города в 1973 году. Капсулу извлекли спустя 50 лет – 18 августа 2023 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, посетители выставки смогут услышать записи голосов почетных граждан Свердловска – единственной в истории города женщины-мэра Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова. Также будут выставлены планы развития города того времени, архивные подшивки газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года и другие экспонаты.
Кроме того, горожане смогут собрать свой образ Екатеринбурга 2023 года. Для этого в музее установят альтернативную капсулу – прозрачный резервуар. Посетителям выставки предложат оставить в этой капсуле собственные артефакты, олицетворяющие нынешний город. Музей сохранит эти образы в составе отдельной, неделимой коллекции.
Выставка-распаковка проводится до 19 ноября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, посетители выставки смогут услышать записи голосов почетных граждан Свердловска – единственной в истории города женщины-мэра Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова. Также будут выставлены планы развития города того времени, архивные подшивки газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года и другие экспонаты.
Кроме того, горожане смогут собрать свой образ Екатеринбурга 2023 года. Для этого в музее установят альтернативную капсулу – прозрачный резервуар. Посетителям выставки предложат оставить в этой капсуле собственные артефакты, олицетворяющие нынешний город. Музей сохранит эти образы в составе отдельной, неделимой коллекции.
Выставка-распаковка проводится до 19 ноября.
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