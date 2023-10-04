На Уралмаше нашли детёныша куницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неожиданную находку сделали жители микрорайона Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. В траве они заметили шерстяной комок, который можно было принять за котёнка. Однако, при ближайшем рассмотрении это оказался детёныш совершенно другого животного.«Шерстяной комок» оказался малышом куницы. Он лежал в траве на бульваре Культуры. Живой, голодный и беспомощный. Так бы и погиб, если бы нашедшие его не догадались обнародовать информацию в соцсетях. Быстро нашлись волонтёры, которые пристроили детёныша. Правда, неизвестно, удастся ли ему выжить. У малыша болезненный вид, к тому же без помощи и еды он пролежал как минимум несколько дней.Остаётся только гадать, как маленькая куница оказалась пусть и на окраинном, но всё же оживлённом Уралмаше. Самое вероятное, что он каким-то образом миновал несколько автодорог и жилых дворов, отделяющих данный участок бульвара Культуры от ближайшего лесопарка.