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Зима заглянула во многие города Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Не только Екатеринбург принимал сегодня начавшую топтаться на пороге зиму. Осадки, характерные для самого холодного времени года, были замечены во многих населённых пунктах Свердловской области.
В первой половине дня небольшой снежок прошёл в Ревде. Не будь сильного ветра, он мог бы даже порадовать местных жителей, а так — доставлял мало приятные ощущения. Сильный ветер принёс снег и в Первоуральск. Ну, а про то, что в Екатеринбурге сегодня снег выпал на Сортировке, «ВВ» писали ранее.
Таким образом, синоптики оказались правы в своих прогнозах. Именно понедельник, 9 октября, назывался днём, когда зимние осадки вернутся в Свердловскую область. Среди других прогнозов — похолодание до 7-10 градусов по всему региону. Более долгосрочные прогнозы пока точного прихода зимы не обещают. Но ближайшие две недели в Екатеринбурге и по области ожидаются дожди, и вполне вероятно, что они будут также кратковременно превращаться в мокрый снег.
В первой половине дня небольшой снежок прошёл в Ревде. Не будь сильного ветра, он мог бы даже порадовать местных жителей, а так — доставлял мало приятные ощущения. Сильный ветер принёс снег и в Первоуральск. Ну, а про то, что в Екатеринбурге сегодня снег выпал на Сортировке, «ВВ» писали ранее.
Таким образом, синоптики оказались правы в своих прогнозах. Именно понедельник, 9 октября, назывался днём, когда зимние осадки вернутся в Свердловскую область. Среди других прогнозов — похолодание до 7-10 градусов по всему региону. Более долгосрочные прогнозы пока точного прихода зимы не обещают. Но ближайшие две недели в Екатеринбурге и по области ожидаются дожди, и вполне вероятно, что они будут также кратковременно превращаться в мокрый снег.
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