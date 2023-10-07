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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением первоклассников екатеринбургского лицея
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением восьми первоклассников в екатеринбургском лицее №12.
По факту случившегося свердловским СК организовали проверку.
Напомним, что об отравлении в лицее заявил отец одного из пострадавших первоклассников.
«Главой ведомства дано поручение о предоставлении доклада по сообщению об отравлении учеников одной из школ Екатеринбурга»,
– говорится в сообщении Следкома.
По факту случившегося свердловским СК организовали проверку.
Напомним, что об отравлении в лицее заявил отец одного из пострадавших первоклассников.
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