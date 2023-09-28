В екатеринбургском лицее отравилось восемь первоклассников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Отец одного из первоклассников из екатеринбургского лицея №12 заявил об отправлении учеников в классе его сына. По его словам, кишечную инфекцию подхватили восемь детей.Как рассказал родитель порталу «Е1», после школы его сын пожаловался на плохое самочувствие. Мальчика увезли на скорой в больницу, где ему поставили подозрение на острую кишечную инфекцию, выписали больничный и отпустили домой.Отец мальчика предполагает, что дети могли съесть что-то не то в столовой, так как в последние дни у класса не было экскурсий. При этом другой отец, ребенок которого также учится в этом лицее, заявил, что в их классе никто на питание не жаловался.Директор школы отказался комментировать ситуацию. В Роспотребнадзоре обещали ответить позже, пишет портал.