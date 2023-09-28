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В екатеринбургском лицее отравилось восемь первоклассников

17.50 Суббота, 7 октября 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Отец одного из первоклассников из екатеринбургского лицея №12 заявил об отправлении учеников в классе его сына. По его словам, кишечную инфекцию подхватили восемь детей.

Как рассказал родитель порталу «Е1», после школы его сын пожаловался на плохое самочувствие. Мальчика увезли на скорой в больницу, где ему поставили подозрение на острую кишечную инфекцию, выписали больничный и отпустили домой.

Отец мальчика предполагает, что дети могли съесть что-то не то в столовой, так как в последние дни у класса не было экскурсий. При этом другой отец, ребенок которого также учится в этом лицее, заявил, что в их классе никто на питание не жаловался.

Директор школы отказался комментировать ситуацию. В Роспотребнадзоре обещали ответить позже, пишет портал.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:18 В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектар
12:49 В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
11:48 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Екатеринбурге
10:47 В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
10:03 На свердловской трассе Косулино – станция Арамиль насмерть сбили пешехода
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
19:39 Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»
18:48 В парке Маяковского появилась новая детская площадка
18:26 В Ельцин Центре вспомнят обстрел Белого дома
17:51 На выходных в Свердловской области ожидается дождливая погода
17:18 В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции
16:49 Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге
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