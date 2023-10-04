Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 7 октября, на берегах озера Шарташ продолжится прокладывание экологических троп, которое завершится поеданием плова. Организаторы мероприятия — «Клуб друзей Шарташа», «Хранители троп Урала» и архитектурная мастерская «Городское планирование».Субботнику на Шарташе дали вкусное название «Плов на морене». Оно недвусмысленно намекает на то, чем будут угощать в этот день участников тропостроения. Но, конечно, плов — не главный пункт запланированной программы. Прежде всего новым друзьям Шарташа и уже давнишним покажут, как нужно правильно прокладывать экологические тропы на природных объектах. Заодно объяснят, для чего такие тропы нужны и как они помогают экологии уральской природы. После такой информационной «вводной» участники возьмутся за дело и продолжат создавать тропу «Озёрная морена», начало которой было положено ранее.Местом сбора участников «Плова на морене» назначен южный берег древнего озера. Время сбора — 10:00. Желающим присоединиться следует учитывать, что мероприятие займёт большую часть светового дня.