Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Зловоние, сырость и плесень: условия жизни в многоквартирных домах свердловского села Быньги, словно на болоте. Причиной тому — отсутствие ремонта и беспечное отношение управляющей компании к проблемам находящихся под её «крылом» домов.Жители многоквартирников на сельской улице Ленина не припомнят, чтобы в их домах проводились хоть сколько-нибудь серьёзные ремонтные работы. Здания десятилетиями разрушаются от времени и мини-катастроф в виде, например, протекающих труб, а из управляющей компании если и присылают ремонтников, то только ради мелких работ — ту же потёкшую трубу подлатать. И эта видимость деятельности, разумеется, печальной картины не меняет.Затопленные подвалы почти в каждом из десяти многоквартирных домов — одна из самых больших бед для сельчан. «В доме Ленина, 19 вонь из подвалов доходит до 3 этажа. От сырости отходят обои. В августе в подвале прорвало трубу холодной воды. Менять её руководитель УК Александр Авдеев не стал, только заварил. В настоящий момент она опять протекает. Главный кран ржавый и сырой, еле держит давление холодной воды в 3 атмосферы. Грунт в подвале, под протекающей трубой, с каждым днём становится более сырой. Площадь сырого грунта увеличивается. Ну и естественно в подвале возникают дыры-провалы», — описывает ситуацию одна из жительниц.В прокуратуру, суды и другие инстанции из села Быньги уходят обращения с десятками подписей. Результатами пока остаются отписки и обещания устроить масштабную проверку. Пока же, чтобы окончательно не увязнуть в этом «болоте» жители затопленных домов пытаются решать проблемы собственными силами и средствами.Село Быньги Невьянского района Свердловской области было основано в начале 18-го века. «Селообразующим» предприятием был демидовский железоделательный завод. В советское время помимо предприятий сельчан обеспечивала работой золотодобывающая шахта. Сейчас в селе проживает более 2 тысяч человек. По большей части — в своих, частных домиках. И они уж точно не завидуют соседям из трёхэтажек. Ведь при таком отношении управляющей компании, жизнь в деревянной избушке оказывается гораздо более уютной и комфортной, чем выживание в разваливающихся, затопленных многоквартирниках.