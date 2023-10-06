Возрастное ограничение 18+

Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»

19.39 Пятница, 6 октября 2023
Фото читателей ВВ
Зловоние, сырость и плесень: условия жизни в многоквартирных домах свердловского села Быньги, словно на болоте. Причиной тому — отсутствие ремонта и беспечное отношение управляющей компании к проблемам находящихся под её «крылом» домов.

Жители многоквартирников на сельской улице Ленина не припомнят, чтобы в их домах проводились хоть сколько-нибудь серьёзные ремонтные работы. Здания десятилетиями разрушаются от времени и мини-катастроф в виде, например, протекающих труб, а из управляющей компании если и присылают ремонтников, то только ради мелких работ — ту же потёкшую трубу подлатать. И эта видимость деятельности, разумеется, печальной картины не меняет.

Затопленные подвалы почти в каждом из десяти многоквартирных домов — одна из самых больших бед для сельчан. «В доме Ленина, 19 вонь из подвалов доходит до 3 этажа. От сырости отходят обои. В августе в подвале прорвало трубу холодной воды. Менять её руководитель УК Александр Авдеев не стал, только заварил. В настоящий момент она опять протекает. Главный кран ржавый и сырой, еле держит давление холодной воды в 3 атмосферы. Грунт в подвале, под протекающей трубой, с каждым днём становится более сырой. Площадь сырого грунта увеличивается. Ну и естественно в подвале возникают дыры-провалы», — описывает ситуацию одна из жительниц.

В прокуратуру, суды и другие инстанции из села Быньги уходят обращения с десятками подписей. Результатами пока остаются отписки и обещания устроить масштабную проверку. Пока же, чтобы окончательно не увязнуть в этом «болоте» жители затопленных домов пытаются решать проблемы собственными силами и средствами.

Село Быньги Невьянского района Свердловской области было основано в начале 18-го века. «Селообразующим» предприятием был демидовский железоделательный завод. В советское время помимо предприятий сельчан обеспечивала работой золотодобывающая шахта. Сейчас в селе проживает более 2 тысяч человек. По большей части — в своих, частных домиках. И они уж точно не завидуют соседям из трёхэтажек. Ведь при таком отношении управляющей компании, жизнь в деревянной избушке оказывается гораздо более уютной и комфортной, чем выживание в разваливающихся, затопленных многоквартирниках.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество
06 октября 2023
В Екатеринбурге стартовало строительство нового ЖК по программе КРТ
04 октября 2023
Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера
28 сентября 2023
Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»
29 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Про Нагорный Карабах и возможности мирного сосуществования народов. Колонка главреда

Мнение о том, какие уроки можно извлечь из развязки Нагорно-Карабахского конфликта
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
19:39 Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»
18:48 В парке Маяковского появилась новая детская площадка
18:26 В Ельцин Центре вспомнят обстрел Белого дома
17:51 На выходных в Свердловской области ожидается дождливая погода
17:18 В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции
16:49 Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге
16:23 В Свердловской области пропала пенсионерка с плохим зрением
15:50 Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге
15:17 Более 3000 работников общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге
14:52 На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество
14:21 Синоптики предупредили свердловчан о похолодании на следующей неделе
13:54 Из Екатеринбурга на Пхукет запустят прямые рейсы
13:29 В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к школьнице
12:52 Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
12:23 В Свердловской области действуют три лесных пожара
11:50 Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами
11:21 В аэропорту Кольцово задержали гражданку Израиля с 15 кг украшений
10:52 Толпа подростков избила в Екатеринбурге школьника и выстрелила в него из пневмата
10:24 В Екатеринбурге создали петицию против установки золотого льва на Вайнера
09:51 В Качканаре отменили спектакль екатеринбургского театра из-за названия
09:23 Еще четыре екатеринбуржца могут получить звание Почетного гражданина города
20:57 Вышедшая из-под контроля иномарка наделала бед в Сысерти
20:18 Нижнетуринскому ревнивцу грозит 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соперника
Все новости Свердловской области
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
13:52 Власти проверят огромные долги Почты России
12:49 В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран
11:54 Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
11:21 В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
10:39 Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
17:27 «Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
16:18 Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
15:58 Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
18:08 Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
17:35 В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
16:24 В Госдуме призвали Симоньян извиниться перед сибиряками за высказывания о термоядерном взрыве
15:15 Нобелевская премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди
14:18 В Австралии пилоты объявили забастовку с требованием повысить зарплаты
12:52 Суд в Москве приговорил экс-редактора «Первого канала» к 8,5 года по статье о «военных фейках»
12:22 В «Роснано» предупредили о «высокой вероятности возникновения признаков банкротства»
11:47 В США в кампусе университета произошла стрельба, ранены пять человек
11:27 В Приморье ограничат оборот одноразовой пластиковой посуды
11:02 В Ачинске возбудили уголовное дело после драки четырех школьниц
10:31 Палата представителей США проголосовала за отставку спикера-республиканца Маккарти
18:15 В Ульяновской области охотники спасли лебедя-шипуна, который не смог вовремя улететь в тёплые края
17:28 МЧС: в Светлогорске обнаженный мужчина застрял в дымоходе
16:40 СМИ: в Петербурге сотрудник ГИБДД получал взятки в виде услуг такси, он задержан
16:12 В Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного
15:22 Названы три лауреата Нобелевской премии по физике
Все новости России и мира
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
19:39 Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»
18:48 В парке Маяковского появилась новая детская площадка
18:26 В Ельцин Центре вспомнят обстрел Белого дома
17:51 На выходных в Свердловской области ожидается дождливая погода
17:18 В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции
16:49 Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге
16:23 В Свердловской области пропала пенсионерка с плохим зрением
15:50 Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге
15:17 Более 3000 работников общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге
15:04 Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее
14:52 На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество
14:21 Синоптики предупредили свердловчан о похолодании на следующей неделе
13:54 Из Екатеринбурга на Пхукет запустят прямые рейсы
13:29 В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к школьнице
12:52 Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
12:23 В Свердловской области действуют три лесных пожара
11:50 Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами
11:21 В аэропорту Кольцово задержали гражданку Израиля с 15 кг украшений
10:52 Толпа подростков избила в Екатеринбурге школьника и выстрелила в него из пневмата
10:34 «Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
10:25 ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
10:24 В Екатеринбурге создали петицию против установки золотого льва на Вайнера
09:51 В Качканаре отменили спектакль екатеринбургского театра из-за названия
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK