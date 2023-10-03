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В парке Маяковского появилась новая детская площадка
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского сообщила сегодня, 6 октября, о завершении строительства новой детской площадки. Но официально откроют её только через неделю.
Новая игровая площадка появилась неподалёку от центральной аллеи парка. Для детей на её пространстве обустроены зоны отдыха, полоса препятствий и даже детский театр. В тёплый период года маленький посетители парка смогут поиграть на площадке с песком в песочнице или с водой, которая течёт из установленной здесь колонки. В разных углах площадки можно найти навесные мостики, качели, спортивные брёвна и другие конструкции, которые позволяют детворе вдоволь побегать, попрыгать, полазить и поползать. Все объекты на площадке сделаны в едином стиле из дерева. Подчёркивая экологичность всего проекта, администрация парка особо указывает на то, что при строительстве площадки не было спилено ни одно дерево, зато были посажены новые.
Открытие площадки запланировано на следующую пятница, на 13 октября. Для первых посетителей площадки этим вечером устроят прогулку по площадке с демонстрацией её возможностей, активные игры и небольшие детские спектакли.
Новая игровая площадка появилась неподалёку от центральной аллеи парка. Для детей на её пространстве обустроены зоны отдыха, полоса препятствий и даже детский театр. В тёплый период года маленький посетители парка смогут поиграть на площадке с песком в песочнице или с водой, которая течёт из установленной здесь колонки. В разных углах площадки можно найти навесные мостики, качели, спортивные брёвна и другие конструкции, которые позволяют детворе вдоволь побегать, попрыгать, полазить и поползать. Все объекты на площадке сделаны в едином стиле из дерева. Подчёркивая экологичность всего проекта, администрация парка особо указывает на то, что при строительстве площадки не было спилено ни одно дерево, зато были посажены новые.
Открытие площадки запланировано на следующую пятница, на 13 октября. Для первых посетителей площадки этим вечером устроят прогулку по площадке с демонстрацией её возможностей, активные игры и небольшие детские спектакли.
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