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Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в следующие выходные закроют движение транспорта по улице Окружной. Речь идет об участке от 2-й Новосибирской до дома №82 на Окружной.
Ограничения будут действовать с22:00 13 октября до 22:00 15 октября. Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.
Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса №57а. Автобус будет курсировать по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления.
Ограничения будут действовать с22:00 13 октября до 22:00 15 октября. Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.
Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса №57а. Автобус будет курсировать по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления.
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