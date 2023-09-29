Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в следующие выходные закроют движение транспорта по улице Окружной. Речь идет об участке от 2-й Новосибирской до дома №82 на Окружной.Ограничения будут действовать с22:00 13 октября до 22:00 15 октября. Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.Из-за перекрытия изменится схема движения автобуса №57а. Автобус будет курсировать по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления.