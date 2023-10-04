Синоптики предупредили свердловчан о похолодании на следующей неделе





– рассказала синоптик. «Непривычное затянувшееся тепло на исходе. Холодный арктический воздух завтра охватит Европейскую часть России, к Уралу атмосферный фронт доберется не раньше воскресенья»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области уже на следующей неделе похолодает. Ожидаются дожди, ветер и даже мокрый снег. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.В субботу температура воздуха будет 9…14°С, осадки возможны местами. В воскресенье уплотнится облачность, а дожди пройдут почти повсеместно.С 9 октября к Свердловской области придвинется циклон: ожидается пасмурная погода, дождь усилится, а порывы ветра достигнут 15 м/сек. Ночью температура 2…7°С, днем 7…12°С.Во вторник, 10 октября, осадки ослабеют, но на севере Свердловской области и в горах дождь перемежаться с мокрым снегом. Температура еще понизится: ночью -2…+2°С, днем 2…7°С. Холодная погода с дождем и мокрым снегом сохранится и 11 октября.При этом к концу следующей недели возможно потепление на 4-5 градусов.