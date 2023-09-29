Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поликлинике №1 центральной горбольницы №6 в Екатеринбурге во время проверки нашли просроченные лекарственные препараты. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Прокуратура внесла представление главврачу ЦГКБ №6. Также в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Должностное лицо уже привлекли к административной ответственности.Сами просроченные лекарства изъяли из оборота и уничтожили. Сотрудника поликлиники привлекли к дисциплинарной ответственности.