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Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В поликлинике №1 центральной горбольницы №6 в Екатеринбурге во время проверки нашли просроченные лекарственные препараты. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура внесла представление главврачу ЦГКБ №6. Также в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Должностное лицо уже привлекли к административной ответственности.
Сами просроченные лекарства изъяли из оборота и уничтожили. Сотрудника поликлиники привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура внесла представление главврачу ЦГКБ №6. Также в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Должностное лицо уже привлекли к административной ответственности.
Сами просроченные лекарства изъяли из оборота и уничтожили. Сотрудника поликлиники привлекли к дисциплинарной ответственности.
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