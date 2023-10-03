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В аэропорту Кольцово задержали гражданку Израиля с 15 кг украшений
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали безработную гражданку Израиля. У нее в рюкзаке нашли 15 килограммов украшений.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, 56-летняя женщина пыталась вывезти из страны 405 украшений и сувениров из уральских самоцветов – каменные шкатулки, броши, подвески, браслеты, серьги, кольца и бусы.
Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью. Она пояснила, что изделия из малахита и других камней купила в уральской столице примерно за 1000 евро. Однако документов, подтверждающих стоимость, женщина не предъявила. Часть товара она везла по просьбе заказчиков в Израиль, а остальное – на продажу. О том, что такую партию украшений необходимо декларировать, а также платить за нее пошлину, пассажирка не знала.
Таможенники направили незадекларированную коллекцию сувениров на экспертизу. В отношении женщины возбудили административное дело. Теперь ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация украшений.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, 56-летняя женщина пыталась вывезти из страны 405 украшений и сувениров из уральских самоцветов – каменные шкатулки, броши, подвески, браслеты, серьги, кольца и бусы.
Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью. Она пояснила, что изделия из малахита и других камней купила в уральской столице примерно за 1000 евро. Однако документов, подтверждающих стоимость, женщина не предъявила. Часть товара она везла по просьбе заказчиков в Израиль, а остальное – на продажу. О том, что такую партию украшений необходимо декларировать, а также платить за нее пошлину, пассажирка не знала.
«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров влечет за собой административную ответственность»,
– напомнил начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин.
Таможенники направили незадекларированную коллекцию сувениров на экспертизу. В отношении женщины возбудили административное дело. Теперь ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация украшений.
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