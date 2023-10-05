Возрастное ограничение 18+
На перекопавших культурный слой у Царского моста в Екатеринбурге составили протокол
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге составили административный протокол на компанию, перекопавшую культурный слой в районе Царского моста. Об этом сообщает Центр управления регионом Свердловской области.
По информации, которую передала в ЦУР Свердлохранкультура, участковый полиции в отношении юридического лица, проводящего работы, составил административный протокол по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ). Штраф по этой статье для должностных лиц может составлять от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 5 миллионов рублей
Напомним, что ниже Царского моста из-за берегоукрепительных работ для строительства гостиницы компании «Радиус Девелопмент» (компания принадлежит экс-хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву) в западную сторону сдвигается русло Исети. Экоактивисты и общественники, борющиеся за сохранение культурного наследия, уже больше недели бьют тревогу по этому поводу, но ни Свердлохранкультура, ни полиция, ни прокуратура не могут остановить работы.
В ЦУР частично объяснили данное бездействие. Там напомнили, что правительством России 10 марта 2022 года для снижения последствий санкций и для поддержки бизнеса в сложное время было издано постановление № 336, которое ограничивает контролирующие органы в проверках бизнеса. Как правило, органы власти вмешиваются лишь тогда, когда заявителям удается доказать угрозу жизни и здоровью граждан.
Ранее мы писали, что свердловское Минприроды не выдавало разрешения на проведение берегоукрепительных работ на реке Исеть.
По информации, которую передала в ЦУР Свердлохранкультура, участковый полиции в отношении юридического лица, проводящего работы, составил административный протокол по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ). Штраф по этой статье для должностных лиц может составлять от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 5 миллионов рублей
Напомним, что ниже Царского моста из-за берегоукрепительных работ для строительства гостиницы компании «Радиус Девелопмент» (компания принадлежит экс-хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву) в западную сторону сдвигается русло Исети. Экоактивисты и общественники, борющиеся за сохранение культурного наследия, уже больше недели бьют тревогу по этому поводу, но ни Свердлохранкультура, ни полиция, ни прокуратура не могут остановить работы.
В ЦУР частично объяснили данное бездействие. Там напомнили, что правительством России 10 марта 2022 года для снижения последствий санкций и для поддержки бизнеса в сложное время было издано постановление № 336, которое ограничивает контролирующие органы в проверках бизнеса. Как правило, органы власти вмешиваются лишь тогда, когда заявителям удается доказать угрозу жизни и здоровью граждан.
Ранее мы писали, что свердловское Минприроды не выдавало разрешения на проведение берегоукрепительных работ на реке Исеть.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Суд в Екатеринбурге рассматривает очередной протокол в отношении «Вечерних ведомостей»
05 октября 2023
05 октября 2023
Екатеринбуржцы озвучили достойную зарплату учителя
05 октября 2023
05 октября 2023
Пьяный водитель «десятки» сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле
04 октября 2023
04 октября 2023