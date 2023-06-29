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Свердловское Минприроды не разрешало изменять дно и берега Исети ради гостиницы Дацюка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство природных ресурсов Свердловской области не выдавало разрешения на проведение берегоукрепительных работ на реке Исеть ради строительства гостиницы Дацюка. Об этом сообщают активисты находящегося поблизости сада Нурова.
В июне компания «Радиус Девелопмент», принадлежащая хоккеисту Павлу Дацюку, начала укреплять берег реки Исеть на участке от Куйбышева до Декабристов. Сообщалось, что похожие работы проведут на участке от Декабристов до Белинского, где и планируется стройка гостиничного комплекса.
Активисты сада Нурова сделали запрос в региональное Минприроды с просьбой предоставить материалы проекта по берегоукреплению участка и информацию о проведенных исследованиях. В ответе министерства сообщалось, что никаких разрешений не выдавалось, а также Исеть не предоставлялась в пользование юридическим лицам для проведения работ по изменению дна и берегов.
Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» планирует построить гостиничный комплекс на берегу Исети. В сентябре прошлого года сообщалось, что компания получила разрешение на проведение работ на участке Исети по изменению рельефа дна и берега для увеличения площади застройки.
В июне компания «Радиус Девелопмент», принадлежащая хоккеисту Павлу Дацюку, начала укреплять берег реки Исеть на участке от Куйбышева до Декабристов. Сообщалось, что похожие работы проведут на участке от Декабристов до Белинского, где и планируется стройка гостиничного комплекса.
Активисты сада Нурова сделали запрос в региональное Минприроды с просьбой предоставить материалы проекта по берегоукреплению участка и информацию о проведенных исследованиях. В ответе министерства сообщалось, что никаких разрешений не выдавалось, а также Исеть не предоставлялась в пользование юридическим лицам для проведения работ по изменению дна и берегов.
«После получения письма мы дополнительно созвонились со специалистом-исполнителем Зоей Александровной Мельниковой и уточнили, что разрешения не выдавались ни на какие участки в окрестностях центра города, в частности, ни на участок от Декабристов до Белинского, ни от Куйбышева до Декабристов, где работы уже ведутся»,
– рассказали активисты.
Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» планирует построить гостиничный комплекс на берегу Исети. В сентябре прошлого года сообщалось, что компания получила разрешение на проведение работ на участке Исети по изменению рельефа дна и берега для увеличения площади застройки.
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