Свердловское Минприроды не разрешало изменять дно и берега Исети ради гостиницы Дацюка

– рассказали активисты.

«После получения письма мы дополнительно созвонились со специалистом-исполнителем Зоей Александровной Мельниковой и уточнили, что разрешения не выдавались ни на какие участки в окрестностях центра города, в частности, ни на участок от Декабристов до Белинского, ни от Куйбышева до Декабристов, где работы уже ведутся»,