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Педагог из Екатеринбурга стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель»
Скриншот трансляции «Конкурс "Первый учитель" 2023» / vk.com
Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства просвещения России.
Оксана Крумина – учитель начальных классов гимназии №104. В конкурсе «Первый учитель» она прошла два тура испытаний и показала лучшие результаты в финале, там она состязалась с 30 коллегами. Всего в первом этапе конкурса участвовали около 15 тысяч учителей начальных классов со всей России.
Награду победительнице вручили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
Оксана Крумина – учитель начальных классов гимназии №104. В конкурсе «Первый учитель» она прошла два тура испытаний и показала лучшие результаты в финале, там она состязалась с 30 коллегами. Всего в первом этапе конкурса участвовали около 15 тысяч учителей начальных классов со всей России.
Награду победительнице вручили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
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