Педагог из Екатеринбурга стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства просвещения России.Оксана Крумина – учитель начальных классов гимназии №104. В конкурсе «Первый учитель» она прошла два тура испытаний и показала лучшие результаты в финале, там она состязалась с 30 коллегами. Всего в первом этапе конкурса участвовали около 15 тысяч учителей начальных классов со всей России.Награду победительнице вручили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.