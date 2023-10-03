Обновленный парк имени Энгельса открыли в Екатеринбурге





– сообщил мэр Алексей Орлов. «В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с современными детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками. Прекрасно оборудована центральная площадь, где возможно проведение мероприятий районного уровня. Я благодарю Фонд святой Екатерины, "Агро-Актив", подрядные организации, которые качественно и в сроки выполнили все работы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 5 октября, открыли обновленный парк имени Энгельса. В парке установили освещение, оборудовали три новых детских площадки, а также спортивные и игровые комплексы.Во время реконструкции в парке обустроили дренаж, чтобы исключить затопление в весенне-осенний период. Также обновили две входные группы, тротуары, а главную аллею выложили плиткой.Кроме того, в парке установили скамейки, навесы с качелями, велопарковки и экоурны для хозяев животных. Проведена и работа по озеленению – посажена тысяча деревьев и кустарников.