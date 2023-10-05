«Вечерние ведомости» обжалуют очередной штраф по статье о «дискредитации»

– отметил Георгий Краснов.

«Сегодня дело отличается от всех остальных следующим. К ответственности привлечен даже не главный редактор СМИ, не само юридическое лицо, которое является учредителем СМИ, а должностное лицо – директор юридического лица. Причем этот директор отвечает только за вопросы финансовые, налоговые. И теперь директор оштрафован на 110 тысяч рублей. Мы с этим, безусловно, не согласны. Аргументы те же самые. Экспертиза никакая не проведена. Суд и полиция не видят никакой разницы между информированием граждан о том, что есть люди, которые выходят на площадь и скандируют лозунги, и самой публикации СМИ об этом. Также в ходе допроса сотрудник полиции заявил, что неправильно то, что не цензурируется СМИ, что должна быть цензура. Однако, по закону, у нас запрещена цензура, но полиция в суде спокойно заявляет о том, что надо цензурироваться, иначе будешь оштрафован. К сожалению, суд в очередной раз встал на сторону полиции. Безусловно, мы будет это обжаловать в Свердловском областном суде»,