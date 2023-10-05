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«Вечерние ведомости» обжалуют очередной штраф по статье о «дискредитации»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы «Вечерних ведомостей», сообщил, что сегодняшнее постановление о привлечении директора юрлица-учредителя Гузель Аиткулову к ответственности будет обжаловано.
Напомним, что судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова назначила Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей за новости в телеграм-канале, опубликованные в марте 2022 года. Директора юрлица-учредителя обвинили в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, собрания группы людей на Плотинке», публикаций о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жестких задержаниях и так далее.
Адвокат рассказал, чем его удивило именно это дело в отношении издания.
Напомним, что судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова назначила Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей за новости в телеграм-канале, опубликованные в марте 2022 года. Директора юрлица-учредителя обвинили в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, собрания группы людей на Плотинке», публикаций о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жестких задержаниях и так далее.
Адвокат рассказал, чем его удивило именно это дело в отношении издания.
«Сегодня дело отличается от всех остальных следующим. К ответственности привлечен даже не главный редактор СМИ, не само юридическое лицо, которое является учредителем СМИ, а должностное лицо – директор юридического лица. Причем этот директор отвечает только за вопросы финансовые, налоговые. И теперь директор оштрафован на 110 тысяч рублей. Мы с этим, безусловно, не согласны. Аргументы те же самые. Экспертиза никакая не проведена. Суд и полиция не видят никакой разницы между информированием граждан о том, что есть люди, которые выходят на площадь и скандируют лозунги, и самой публикации СМИ об этом. Также в ходе допроса сотрудник полиции заявил, что неправильно то, что не цензурируется СМИ, что должна быть цензура. Однако, по закону, у нас запрещена цензура, но полиция в суде спокойно заявляет о том, что надо цензурироваться, иначе будешь оштрафован. К сожалению, суд в очередной раз встал на сторону полиции. Безусловно, мы будет это обжаловать в Свердловском областном суде»,
– отметил Георгий Краснов.
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