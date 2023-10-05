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Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 110 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова огласила постановление по делу «Вечерних ведомостей». Директору юрлица-учредителя Гузель Аиткуловой назначили штраф 110 тысяч рублей по статье о «дискредитации использования российской армии».
Напомним, что согласно протоколу, составленному майором ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отаром Амоевым, директора организации-учредителя обвинили в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикаций о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жёстких задержаниях и так далее. Эти новости были опубликованы в телеграм-канале «Вечерние ведомости» в марте прошлого года.
Отар Амоев в суде заявил, что, по мнению полиции, журналисты «не соблюли цензуру». К слову, согласно пункту 5 статьи 29 Конституции, цензура в России запрещается. Этой же статьёй гарантируется свобода массовой информации
Перед вынесением постановления судья отказала в лингвистической экспертизе, о которой ходатайствовал адвокат Георгий Краснов.
Напомним, что согласно протоколу, составленному майором ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отаром Амоевым, директора организации-учредителя обвинили в публичной демонстрации публикаций «по поводу задержания человека на площади Труда, по поводу собрания группы людей на Плотинке», публикаций о том, что горожане скандируют пацифистские лозунги, о жёстких задержаниях и так далее. Эти новости были опубликованы в телеграм-канале «Вечерние ведомости» в марте прошлого года.
Отар Амоев в суде заявил, что, по мнению полиции, журналисты «не соблюли цензуру». К слову, согласно пункту 5 статьи 29 Конституции, цензура в России запрещается. Этой же статьёй гарантируется свобода массовой информации
Перед вынесением постановления судья отказала в лингвистической экспертизе, о которой ходатайствовал адвокат Георгий Краснов.
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