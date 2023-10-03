Возрастное ограничение 18+
До конца года должна начаться замена турникетов в екатеринбургском метро
Фото с телеграм-канала мэра
О замене устаревших турникетов на новые на станциях екатеринбургского метрополитена в администрации города говорили ещё летом. Тогда же озвучивалась цена вопроса: на поставку и установку автоматизированной системы контроля оплаты проезда мэрия готова была выделить 302 601 000 рублей.
Начать замену планировали в декабре со станции «Площадь 1905 года», как самой центральной и наиболее людной. И вот, с приближением последнего месяца года о планах этих вспомнили снова. Правда, тюменский мэр Екатеринбурга пишет об этом уже не столь уверено: «В этом году рассчитываем начать модернизацию входных турникетов на станциях метро». И «Инвестором проекта готов выступить «Сбербанк»». Выглядит так, что и деньги на замену турникетов ещё не добыты, и конкретных дат проведения работ ещё нет. В словах о более отдалённых планах у Орлова уверенности больше: «Полностью модернизация всех 9 станций завершится к октябрю 2024 года».
Новые метрополитеновские турникеты будут сделаны из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. К оплате они будут принимать жетоны, банковские, а также социальные и транспортные карты. Заплатить за право проехаться в метро можно будет и по QR-коду. Аппараты будут оснащены дисплеями и световой индикацией.
Начать замену планировали в декабре со станции «Площадь 1905 года», как самой центральной и наиболее людной. И вот, с приближением последнего месяца года о планах этих вспомнили снова. Правда, тюменский мэр Екатеринбурга пишет об этом уже не столь уверено: «В этом году рассчитываем начать модернизацию входных турникетов на станциях метро». И «Инвестором проекта готов выступить «Сбербанк»». Выглядит так, что и деньги на замену турникетов ещё не добыты, и конкретных дат проведения работ ещё нет. В словах о более отдалённых планах у Орлова уверенности больше: «Полностью модернизация всех 9 станций завершится к октябрю 2024 года».
Новые метрополитеновские турникеты будут сделаны из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. К оплате они будут принимать жетоны, банковские, а также социальные и транспортные карты. Заплатить за право проехаться в метро можно будет и по QR-коду. Аппараты будут оснащены дисплеями и световой индикацией.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату
29 сентября 2023
29 сентября 2023
Высоченную горку возводят в екатеринбургском парке Маяковского
03 октября 2023
03 октября 2023