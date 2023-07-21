Новые турникеты с QR-кодами в метро Екатеринбурга установят за 300 млн рублей

– говорится в конкурсной документации.

«Система должна иметь сервер генерации и продажи QR-кодов, а также возможность оплаты проезда банковскими картами «Мир», Visa, MasterCard, Mir Pay. Она будет принимать и проездные билеты, оплатить проезд можно будет с помощью электронной карты горожанина, социальной карты Свердловской области»,