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Новые турникеты с QR-кодами в метро Екатеринбурга установят за 300 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский метрополитен объявил о закупке новых турникетов. После обновления входных турникетов в метро появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода. Также система будет принимать банковские карты, жетоны и транспорты карты (ЕКАРТА, ЕСК).
Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена лота по поставке и внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда составляет 302 601 000 рублей.
Новые турникеты появятся на всех станциях метро Екатеринбурга (их у нас не так много). На станции «Площадь 1905 года» турникеты должны обновить уже в декабре этого года, а на остальных станциях – только в следующем году: на станции «Геологическая» – в марте 2024 года, на «Космонавтов» – в апреле, на «Ботанической» – в июне, на «Динамо» и «Уральской» – в июле, на «Машиностроителей» – в августе, на «Уралмаше» – в сентябре, а на «Чкаловской» – в октябре.
Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена лота по поставке и внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда составляет 302 601 000 рублей.
«Система должна иметь сервер генерации и продажи QR-кодов, а также возможность оплаты проезда банковскими картами «Мир», Visa, MasterCard, Mir Pay. Она будет принимать и проездные билеты, оплатить проезд можно будет с помощью электронной карты горожанина, социальной карты Свердловской области»,
– говорится в конкурсной документации.
Новые турникеты появятся на всех станциях метро Екатеринбурга (их у нас не так много). На станции «Площадь 1905 года» турникеты должны обновить уже в декабре этого года, а на остальных станциях – только в следующем году: на станции «Геологическая» – в марте 2024 года, на «Космонавтов» – в апреле, на «Ботанической» – в июне, на «Динамо» и «Уральской» – в июле, на «Машиностроителей» – в августе, на «Уралмаше» – в сентябре, а на «Чкаловской» – в октябре.
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