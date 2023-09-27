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Трансформатор в Каменске-Уральском стал гибельной ловушкой для птиц
Фото: ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский» / vk.com/kulive
Десятки птичьих трупиков можно увидеть вокруг трансформаторной будки неподалёку от улицы Ленина в Каменске-Уральском. Эту жутковатую картину заметил один из жителей города и поделился своим возмущением в соцсетях.
Вороны и голуби гибнут от ударов электрическим током. Дело в том, что это трансформаторная будка открытого типа и выглядит, точно бесхозная, но при этом функционирует и несёт в себе невидимую смерть. Любопытные птицы в поисках пропитания или убежища лезут к ней и получают смертоносный удар.
Но не только сочувствие к птицам вызвало возмущение жителя Каменска-Уральского. Дело в том, что трансформаторная будка расположена совсем рядом со средней общеобразовательной школой №32 на улице Ленина. И просто удивительно, что никто из детей (которые ещё более любопытны, чем птички) до сих пор не попытался обследовать интересный объект.
Вороны и голуби гибнут от ударов электрическим током. Дело в том, что это трансформаторная будка открытого типа и выглядит, точно бесхозная, но при этом функционирует и несёт в себе невидимую смерть. Любопытные птицы в поисках пропитания или убежища лезут к ней и получают смертоносный удар.
Но не только сочувствие к птицам вызвало возмущение жителя Каменска-Уральского. Дело в том, что трансформаторная будка расположена совсем рядом со средней общеобразовательной школой №32 на улице Ленина. И просто удивительно, что никто из детей (которые ещё более любопытны, чем птички) до сих пор не попытался обследовать интересный объект.
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