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Задержанная во время мирного собрания на Уктусе пенсионерка сказала, что ей стыдно за полицейских
Иллюстрация: Скриншот видео Накануне.ру
Инвалид первой группы и бывший ветеринарный врач Ирина Фролова пришла в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга – на встречу по вопросу строительства исправительного центра ГУФСИН на Просторной улице, которая проходит в эти минуты.
В разговоре с корреспондентом информагентства «Накануне.ру» пенсионерка рассказала об обстоятельствах составления на неё административного протокола – по её словам, в отделе полиции она даже не смогла прочитать написанное там, потому что плохо видит.
Напомним, во время мирного собрания жителей Уктуса, вышедших обсудить планы по строительству исправительного центра ГУФСИН, Ирину Фролову задержал инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Судя по информации на сайте Чкаловского районного суда, её будут судить за нарушение правил участия в публичных акциях (часть 5 статьи 20.2 КоАП), женщине грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Дело будет рассматривать судья Валерий Савельев, дата заседания ещё не назначена.
В разговоре с корреспондентом информагентства «Накануне.ру» пенсионерка рассказала об обстоятельствах составления на неё административного протокола – по её словам, в отделе полиции она даже не смогла прочитать написанное там, потому что плохо видит.
Напомним, во время мирного собрания жителей Уктуса, вышедших обсудить планы по строительству исправительного центра ГУФСИН, Ирину Фролову задержал инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Судя по информации на сайте Чкаловского районного суда, её будут судить за нарушение правил участия в публичных акциях (часть 5 статьи 20.2 КоАП), женщине грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Дело будет рассматривать судья Валерий Савельев, дата заседания ещё не назначена.
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