Возрастное ограничение 18+

Задержанная во время мирного собрания на Уктусе пенсионерка сказала, что ей стыдно за полицейских

18.19 Вторник, 3 октября 2023
Иллюстрация: Скриншот видео Накануне.ру
Инвалид первой группы и бывший ветеринарный врач Ирина Фролова пришла в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга – на встречу по вопросу строительства исправительного центра ГУФСИН на Просторной улице, которая проходит в эти минуты.

В разговоре с корреспондентом информагентства «Накануне.ру» пенсионерка рассказала об обстоятельствах составления на неё административного протокола – по её словам, в отделе полиции она даже не смогла прочитать написанное там, потому что плохо видит.

Напомним, во время мирного собрания жителей Уктуса, вышедших обсудить планы по строительству исправительного центра ГУФСИН, Ирину Фролову задержал инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Судя по информации на сайте Чкаловского районного суда, её будут судить за нарушение правил участия в публичных акциях (часть 5 статьи 20.2 КоАП), женщине грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Дело будет рассматривать судья Валерий Савельев, дата заседания ещё не назначена.




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Чиновники встретятся с жителями Уктуса, выступающими против строительства исправцентра
02 октября 2023
Жители Уктуса выступили против строительства рядом со школой исправительного центра
27 сентября 2023
Экс-полицейского в Нижнем Тагиле будут судить за мошенническое хищение 150 тысяч рублей
02 октября 2023
Микроавтобус с детьми попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
25 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Про Нагорный Карабах и возможности мирного сосуществования народов. Колонка главреда

Мнение о том, какие уроки можно извлечь из развязки Нагорно-Карабахского конфликта
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:22 Прокуратура обязала нижнетагильскую больницу отремонтировать лифт
18:19 Задержанная во время мирного собрания на Уктусе пенсионерка сказала, что ей стыдно за полицейских
17:50 Ребенка, пострадавшего в школе в Верхней Салде, перевели из реанимации
17:24 На Свердловской железной дороге с начала года перевозки пассажиров выросли на 10%
16:49 Международный строительный форум 100+ TechnoBuild открылся в Екатеринбурге
16:25 Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли
15:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком
15:20 Девять человек пострадали из-за распыления газа из баллончика в школе в Верхней Салде
14:56 В Верхней Пышме проверили ход строительства школы №4
14:24 В Первоуральске после жалоб на грязную воду возбудили уголовное дело
13:48 Прокуратура проверит информацию о свердловчанке, истязавшей 10-летнего сына
13:38 Около 700 миллионов рублей выделяют власти Свердловской области на ремонт Серовского тракта
13:14 На улицах Фурманова и Белинского в Екатеринбурге ограничат движение
12:55 На Вторчермете иномарка влетела в ограждение автобусной остановки
12:26 Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
11:49 В Свердловской области нашли свинину в халяльной колбасе
11:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в четыре раза
10:50 Прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга
10:22 В Свердловской области 4 октября включат сирены
09:51 Задержан подозреваемый в убийстве 39-летней екатеринбурженки
09:18 В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника
21:37 Бывший директор Уралмаша и председатель Совета министров СССР ушёл из СовФеда
21:06 На скалы Петра Гронского поведёт следующий экопоход Виктор Норкин
20:24 Пьяный водитель отправил жительницу Каменска-Уральского в реанимацию
19:54 Трюковую трассу для велосипедистов и самокатчиков открыли в Екатеринбурге
19:31 В Екатеринбурге в 34 раз открылась «Россия»
Все новости Свердловской области
18:15 В Ульяновской области охотники спасли лебедя-шипуна, который не смог вовремя улететь в тёплые края
17:28 МЧС: в Светлогорске обнаженный мужчина застрял в дымоходе
16:40 СМИ: в Петербурге сотрудник ГИБДД получал взятки в виде услуг такси, он задержан
16:12 В Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного
15:22 Названы три лауреата Нобелевской премии по физике
14:37 Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
13:48 В Беларуси начали проверку боевой готовности вооруженных сил
13:26 Роспотребнадзор расследует отравление школьников шоколадом в Подмосковье
12:48 В Хабаровске суд вынес приговор организованной группе лже-медиков
11:58 Рыжков заявил, что ушел из Совета Федерации, посмотрев в свой паспорт
10:58 В МВД Турции заявили о масштабной антитеррористической операции по всей стране
10:30 СМИ: Индия потребовала от Канады отзыва около 40 дипломатов
18:16 В Австрии реконструируют дом Гитлера, чтобы проводить в нем тренинги по правам человека для полиции
16:26 В Орле раскололся дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права
15:26 Нобелевскую премию присудили двум биохимикам за разработки, которые помогли создать вакцины против ковида
14:44 В Ульяновске трое детей спрыгнули со второго этажа школы после ложной тревоги
14:24 В Египте в результате крупного пожара в полицейском участке пострадали 38 человек
13:58 Треть россиян назвали исполнителя под псевдонимом Shaman «лучшим певцом года»
13:06 В Хабаровском крае 31-летняя мать получила срок за неуплату алиментов на семерых детей
12:49 В Волгограде экс-следователь получил десять лет строгого режима за взятки
12:25 В Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший 30 детей
11:57 Болгария вводит запрет на въезд машин с российскими номерами
11:42 Приморского депутата лишили полномочий за присвоение почетного звания родственнику
10:44 Турция нанесла воздушные удары по объектам в Ираке после попытки теракта в Анкаре
10:20 В Испании при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек, 18 пропали без вести
18:36 В Хакасии сотрудники интерната перевели 100 тысяч мошеннику, который просил «накрыть стол» для прокуратуры
Все новости России и мира
18:22 Прокуратура обязала нижнетагильскую больницу отремонтировать лифт
18:19 Задержанная во время мирного собрания на Уктусе пенсионерка сказала, что ей стыдно за полицейских
17:50 Ребенка, пострадавшего в школе в Верхней Салде, перевели из реанимации
17:24 На Свердловской железной дороге с начала года перевозки пассажиров выросли на 10%
16:49 Международный строительный форум 100+ TechnoBuild открылся в Екатеринбурге
16:25 Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли
15:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком
15:20 Девять человек пострадали из-за распыления газа из баллончика в школе в Верхней Салде
14:56 В Верхней Пышме проверили ход строительства школы №4
14:24 В Первоуральске после жалоб на грязную воду возбудили уголовное дело
14:04 Технология ученых Пермского политеха увеличит экономическую эффективность газотурбинных установок
14:02 Границы Пермского зеленого пояса будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости
13:48 Прокуратура проверит информацию о свердловчанке, истязавшей 10-летнего сына
13:38 Около 700 миллионов рублей выделяют власти Свердловской области на ремонт Серовского тракта
13:14 На улицах Фурманова и Белинского в Екатеринбурге ограничат движение
12:55 На Вторчермете иномарка влетела в ограждение автобусной остановки
12:26 Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
11:49 В Свердловской области нашли свинину в халяльной колбасе
11:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в четыре раза
10:50 Прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга
10:22 В Свердловской области 4 октября включат сирены
09:53 Под контролем судебных приставов Пермского края восстановлены имущественные права детей
09:51 Задержан подозреваемый в убийстве 39-летней екатеринбурженки
09:18 В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника
21:37 Бывший директор Уралмаша и председатель Совета министров СССР ушёл из СовФеда
21:06 На скалы Петра Гронского поведёт следующий экопоход Виктор Норкин
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK