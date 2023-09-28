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Прокуратура проверит информацию о свердловчанке, истязавшей 10-летнего сына
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области 10-летний мальчик обвинил своему маму в издевательствах. Прокуратура проводит проверку.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на бабушку мальчика, мама ребенка избивала своего сына, заставляла самому бить себя и препятствовала общению с другими родственникам. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что будет проверена достоверность информации, соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на бабушку мальчика, мама ребенка избивала своего сына, заставляла самому бить себя и препятствовала общению с другими родственникам. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что будет проверена достоверность информации, соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего.
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