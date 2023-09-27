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Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для ремонта поликлиники №2 Артемовской ЦРБ, расположенной на улице Максима Горького в Буланаше, ищут подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На капитальный ремонт поликлиники планируют выделить 133,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 октября.
Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчику предстоит отремонтировать железобетонные конструкции, внутренние сети водопровода и канализации, электрооборудование и так далее.
Капремонт поликлиники должны завершить до 10 декабря 2024 года.
Напомним, что в середине августа в отремонтированной в начале года районной больнице в Артемовском обрушилась часть потолка.
На капитальный ремонт поликлиники планируют выделить 133,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 октября.
Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчику предстоит отремонтировать железобетонные конструкции, внутренние сети водопровода и канализации, электрооборудование и так далее.
Капремонт поликлиники должны завершить до 10 декабря 2024 года.
Напомним, что в середине августа в отремонтированной в начале года районной больнице в Артемовском обрушилась часть потолка.
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