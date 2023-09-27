На скалы Петра Гронского поведёт следующий экопоход Виктор Норкин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный уральский экозащитник и гражданский активист Виктор Норкин презентовал следующий из серии походов, участники которых не только убирают мусор на природе, но и поближе знакомятся с родным Уралом. На сей раз «Экопоход» двинется к скалам Петра Гронского.Экопоход на скалы Петра Гронского стартует из Екатеринбурга в воскресенье, 8 октября. Сначала на электричке, затем — пешим ходом, на свежем воздухе. В планах вылазки — установка информационного стенда, из которого туристы смогут узнавать об истории скал и их значении для региона, мастер-класс по бушкрафту (или выживанию в условиях дикой природы), изготовление и установка скамеек для отдыха туристов. И, конечно, участники экопохода уберут мусор, встреченный ими на обратном пути от скал Петра Гронского до станции Исеть.Встреча желающих присоединиться к экопоходникам назначена на привокзальной площади Екатеринбурга, «под варежкой» (у памятника воинам Уральского добровольческого корпуса) в 8:40. Взять с собой рекомендуется только термос и лёгкий перекус. Этот, юбилейный экопоход Виктор Норкин готовит вместе с «мастером на все руки» Андреем Ушаковым и сообществом «Бушкрафт-Походы» при поддержке Уральского учебно-опытного лесхоза.К слову, скалы Петра Гронского — это памятник уральской природы, расположенный в окрестностях Екатеринбурга. Они сложены из гранитов, чей возраст определяют в три сотни миллионов лет. В наивысшей точке скалы достигают 15 метров. Названы они были в честь революционера Петра Гронского, который организовывал в данной местности тайные собрания и прятал оружие, готовясь к вооружённому восстанию против узурпаторской власти.