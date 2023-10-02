Полевской завод оштрафовали по антикоррупционной статье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Предприятие «Полевской Завод Предизолированных Труб» и его руководитель были оштрафованы за действие, нарушившее антикоррупционное законодательство. Нарушение заключалось в приёме на работу бывшего госслужащего.Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Трудовой кодекс Российской Федерации требует от работодателя при приёме на работу бывших государственных служащих в установленные сроки сообщать об этом в ту госструктуру, где новый работник ранее трудился. Администрация ООО «Полевской Завод Предизолированных Труб» об этом, видимо, позабыла, а потому нарвалась на штрафы. Согласно данным прокурорской проверки, в мае текущего года в компанию на работу приняли женщину, которая прежде, с 2018 по 2022 год занимала должность специалиста 1 разряда отдела учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №25 по Свердловской области. Дирекция завода о новом работнике в налоговую службу №25 не сообщила.Штрафы, назначенные в качестве наказания генеральному директору предприятия и заводу, как юридическому лицу, не самые заоблачные, но всё же достаточно крупные, чтобы заставить заводское руководство освежить в памяти законы. Генеральный директор организации оштрафован на 20 тысяч рублей, юридическое лицо — на 100 тысяч, — сообщает прокуратура Пышминского района. Постановления о привлечении к административной ответственности не вступили в законную силу.