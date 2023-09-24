О состоянии городской стелы переживают жители Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде разрушается стела, которая была установлена в честь юбилея города. Своими тревогами за её состояние местные жители делятся в соцсетях и в местной прессе.ВК-группа издания «Ревда-инфо» обнародовала обращение одного из читателей, в котором он обращает внимание сограждан на стелу, воздвигнутую на ревдинской Плотине в 1984 году, к 250-летию уральского города. «Стела рушится. Плитка отпадает, внизу её вообще нет. Четыре красивых фонаря вообще не помню, когда горели», — кручинится гражданин.Юбилейную стелу установили по инициативе ветеран Великой Отечественной войны и ветерана Ревдинского метизно-металлургического завода Дмитрия Попова, — напоминает издание. Открывали торжественно, при большом стечении местных жителей, школьников, руководства города. В основании стелы заложили две капсулы времени — одну от горожан, вторую от заводчан. Вскрыть их должны в 2034 году, в день 300-летия Ревды. Но при нынешнем состоянии стелы появляются сомнения, а останется ли к тому времени хоть что-то от этого значимого для города объекта.