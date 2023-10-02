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Прощание с экс-главой свердловской полиции состоится 4 октября
Фото: Коммерсантъ
В Екатеринбурге прощание с бывшим начальником свердловского главка МВД Владимиром Воротниковым состоится в среду, 4 октября, в 10.00 в Храме-на-Крови.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что после гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проедет на Широкореченское кладбище, где состоятся похороны.
Напомним, что Владимир Воротников, дважды возглавлявший ГУ МВД по Свердловской области, скончался от инсульта.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что после гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проедет на Широкореченское кладбище, где состоятся похороны.
«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,
– добавил полковник Горелых.
Напомним, что Владимир Воротников, дважды возглавлявший ГУ МВД по Свердловской области, скончался от инсульта.
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