Умер бывший глава свердловской полиции Владимир Воротников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Скончался бывший начальник УВД по Свердловской области (1994–1997) и ГУ МВД по Свердловской области (2001–2006) Владимир Воротников. Ему было 73 года.Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», причиной смерти Владимира Воротникова стал инсульт.Напомним, что после ухода на пенсию в 2006 году Воротников возглавил общественный совет при областном главке полиции, а с 2010 года стал почётным консулом Монголии в Екатеринбурге.