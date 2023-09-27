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Умер бывший глава свердловской полиции Владимир Воротников
Фото: Коммерсантъ
Скончался бывший начальник УВД по Свердловской области (1994–1997) и ГУ МВД по Свердловской области (2001–2006) Владимир Воротников. Ему было 73 года.
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», причиной смерти Владимира Воротникова стал инсульт.
Напомним, что после ухода на пенсию в 2006 году Воротников возглавил общественный совет при областном главке полиции, а с 2010 года стал почётным консулом Монголии в Екатеринбурге.
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», причиной смерти Владимира Воротникова стал инсульт.
Напомним, что после ухода на пенсию в 2006 году Воротников возглавил общественный совет при областном главке полиции, а с 2010 года стал почётным консулом Монголии в Екатеринбурге.
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