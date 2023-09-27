Свердловчан пригласили пройти массовый онкоскрининг в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области приглашают пройти массовый онкоскрининг. Акция пройдет 6-7 октября в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге.В департаменте информполитики региона заявили, что 6 октября с 13.00 до 19.00 и 7 октября с 10.00 до 16.00 все желающие могут сдать общий и биохимический анализ крови, сделать кардиограмму, измерить внутриглазное и артериальное давление, узнать свои антропометрические данные. Стоматолог проверит у свердловчан состояние ротовой полости, а дерматологи обследуют родинки на теле. Женщинам также доступен детальный осмотр маммолога. На основании результатов всех осмотров посетители получат рекомендации терапевта.Кроме того, в торговом центре желающие смогут сдать анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию, а в пункте вакцинации – сделать бесплатную прививку против гриппа и пневмококковой инфекции. На улице перед ТРЦ будут работать мобильные пункты для прохождения маммографии (для женщин старше 40 лет) и флюорографии.Также запланировано проведение тематических лекций, мастер-классов и викторины.Все обследования предоставляются бесплатно свердловчанам старше 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Для вакцинации еще требуется прививочный сертификат.