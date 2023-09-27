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Чиновники встретятся с жителями Уктуса, выступающими против строительства исправцентра
Фото: 66.RU
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о решении провести открытую встречу с жителями Уктуса, которые выступают против строительства исправительного центра.
Орлов написал в своем телеграм-канале, что дал поручение администрации Чкаловского района провести с участием ГУФСИН встречу с местными жителями по поводу планов создания исправительного центра на улице Просторной.
Встреча должна пройти 3 октября в 17.00 в администрации Чкаловского района на улице 8 Марта, 177.
Напомним, на прошлой неделе жители Левобережного Уктуса вышли на стихийное собрание, чтобы выразить протест появлению исправительного центра на улице Просторной. По их мнению, это негативно скажется на криминогенной обстановке в районе и безопасности детей, посещающих расположенную по соседству школу. Одну женщину на собрании задержала полиция.
Орлов написал в своем телеграм-канале, что дал поручение администрации Чкаловского района провести с участием ГУФСИН встречу с местными жителями по поводу планов создания исправительного центра на улице Просторной.
«Чтобы снять все возникшие вопросы и опасения, разговор должен быть максимально открытым и прямым»,
– утверждает Орлов.
Встреча должна пройти 3 октября в 17.00 в администрации Чкаловского района на улице 8 Марта, 177.
Напомним, на прошлой неделе жители Левобережного Уктуса вышли на стихийное собрание, чтобы выразить протест появлению исправительного центра на улице Просторной. По их мнению, это негативно скажется на криминогенной обстановке в районе и безопасности детей, посещающих расположенную по соседству школу. Одну женщину на собрании задержала полиция.
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Жители Уктуса выступили против строительства рядом со школой исправительного центра
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