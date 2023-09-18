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Жители Уктуса выступили против строительства рядом со школой исправительного центра
Фото: 66.RU
Сегодня на Уктусе в Екатеринбурге собрались местные жители, которые выступают против появления исправительного центра рядом со школой. Полиция уже задержала одну женщину.
Напомним, что власти запланировали строительство на улице Просторной исправительного центра, где будут отбывать наказание осуждённые по нетяжким статьям. Жителей Уктуса возмутило, что решение о размещении объекта принималось без их ведома. Екатеринбуржцы считают, что осужденные будут представлять опасность для детей, которые ходят в школу неподалёку.
Жители Уктуса собрались около здания санатория, на месте которого хотят организовать центр. Перед собранием на место уже приехала полиция. Сотрудники полиции сказали собравшимся, что это несанкционированное мероприятие и пригрозили задержаниями.
Как пишет 66.RU, полицейские задержали пенсионерку. Она возмущалась, что им не дают проводить собрания рядом со своими домами. Женщину повезли в отдел полиции. После этого собравшиеся начали расходиться.
Напомним, что власти запланировали строительство на улице Просторной исправительного центра, где будут отбывать наказание осуждённые по нетяжким статьям. Жителей Уктуса возмутило, что решение о размещении объекта принималось без их ведома. Екатеринбуржцы считают, что осужденные будут представлять опасность для детей, которые ходят в школу неподалёку.
Жители Уктуса собрались около здания санатория, на месте которого хотят организовать центр. Перед собранием на место уже приехала полиция. Сотрудники полиции сказали собравшимся, что это несанкционированное мероприятие и пригрозили задержаниями.
Как пишет 66.RU, полицейские задержали пенсионерку. Она возмущалась, что им не дают проводить собрания рядом со своими домами. Женщину повезли в отдел полиции. После этого собравшиеся начали расходиться.
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