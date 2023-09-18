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Жители Уктуса выступили против строительства рядом со школой исправительного центра

11.21 Среда, 27 сентября 2023
Фото: 66.RU
Сегодня на Уктусе в Екатеринбурге собрались местные жители, которые выступают против появления исправительного центра рядом со школой. Полиция уже задержала одну женщину.

Напомним, что власти запланировали строительство на улице Просторной исправительного центра, где будут отбывать наказание осуждённые по нетяжким статьям. Жителей Уктуса возмутило, что решение о размещении объекта принималось без их ведома. Екатеринбуржцы считают, что осужденные будут представлять опасность для детей, которые ходят в школу неподалёку.

Жители Уктуса собрались около здания санатория, на месте которого хотят организовать центр. Перед собранием на место уже приехала полиция. Сотрудники полиции сказали собравшимся, что это несанкционированное мероприятие и пригрозили задержаниями.

Как пишет 66.RU, полицейские задержали пенсионерку. Она возмущалась, что им не дают проводить собрания рядом со своими домами. Женщину повезли в отдел полиции. После этого собравшиеся начали расходиться.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:22 Травмпункт на улице Челюскинцев в Екатеринбурге перестал работать круглосуточно
11:53 На заброшенном здании УГЛТУ в Екатеринбурге появился арт-объект
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10:19 Автомобиль разорвало на части после ДТП в Серове
09:51 Экс-директриса екатеринбургской спецшколы, оскандалившейся сексуализированным насилием над детьми, стала учителем в «золотой» школе Симановского
09:23 В столкновении трех машин в Академическом пострадала восьмилетняя девочка
20:47 Очаровательному старичку-пекинесу из Екатеринбурга ищут новый дом
20:13 Двух «убийц по неосторожности» будут судить в Екатеринбурге
19:43 Ельцин Центр предоставит «Народную трибуну» молодёжной политике
19:14 Игрушку для взрослых стащила из екатеринбургского секс-шопа влюблённая парочка
18:32 «Парки и скверы Екатеринбурга» опубликовали открытое письмо администрации города
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