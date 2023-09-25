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Синоптики рассказали, сколько продержится тепло в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в первые дни октября температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Но уже к концу недели ожидается похолодание.
Как рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко, в период со 2 по 5 октября ночью будет 4…9°С, днем 12…17°С. Дождь ожидается на севере области, а в южный районах вероятны лишь небольшие осадки. В Екатеринбурге небольшой дождь может пройти 3 октября.
В период с 6 по 8 сентября температура воздуха понизится на 4 градуса, приблизившись к норме. Осадков в эти дни будет немного. А 9-10 октября ожидается значительное похолодание с дождем и даже снегом.
В целом, согласно фоновому прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура октября будет на 1-1,5 градуса выше нормы (нормой считается 1…4°С). Количество осадков предполагается близким к норме.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Как рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко, в период со 2 по 5 октября ночью будет 4…9°С, днем 12…17°С. Дождь ожидается на севере области, а в южный районах вероятны лишь небольшие осадки. В Екатеринбурге небольшой дождь может пройти 3 октября.
В период с 6 по 8 сентября температура воздуха понизится на 4 градуса, приблизившись к норме. Осадков в эти дни будет немного. А 9-10 октября ожидается значительное похолодание с дождем и даже снегом.
В целом, согласно фоновому прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура октября будет на 1-1,5 градуса выше нормы (нормой считается 1…4°С). Количество осадков предполагается близким к норме.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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