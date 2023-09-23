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В Свердловской области ищут пропавшего в лесу две недели назад пенсионера
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области ищут 66-летнего Сергея Перфильева из поселка Кузнецовский в Талицком городском округе, который ушел в лес две недели назад и не вернулся.
В его поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт», опубликовавшие ориентировку.
Мужчина ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, с серо-голубыми глазами. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные штаны и черные кроссовки с синими полосками. Из особых примет усы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
В его поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт», опубликовавшие ориентировку.
Мужчина ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, с серо-голубыми глазами. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные штаны и черные кроссовки с синими полосками. Из особых примет усы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
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