В Свердловской области ищут пропавшего в лесу две недели назад пенсионера

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 66-летнего Сергея Перфильева из поселка Кузнецовский в Талицком городском округе, который ушел в лес две недели назад и не вернулся.В его поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт», опубликовавшие ориентировку.Мужчина ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, с серо-голубыми глазами. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные штаны и черные кроссовки с синими полосками. Из особых примет усы.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».