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Со старинного особняка в центре Екатеринбурга сняли лепнину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время реставрации сняли лепнину с дома бывшего городского головы Симанова. Это заметил корреспондент «Вечерних ведомостей».
Дом Симанова на улице Попова, 4 с августа находился на реставрации. Недавно выяснилось, что с него срубили весь лепной декор. В том числе там встречался крайне редкий для Екатеринбурга элемент декора в виде маленького ангелочка (путто). Зданий с путти в Екатеринбурге всего четыре – одно из них, усадьбу Беленькова – недавно исключили из реестра ОКН по заказу застройщика «Чусовское озеро» и фактически снесли.
Реставрацией особняка Симанова занимается «Деловой дом на Архиерейской». В компании рассказали, что лепнину сняли с дома на реставрацию. В 2024 году ее должны установить обратно.
Дом Симанова на улице Попова, 4 с августа находился на реставрации. Недавно выяснилось, что с него срубили весь лепной декор. В том числе там встречался крайне редкий для Екатеринбурга элемент декора в виде маленького ангелочка (путто). Зданий с путти в Екатеринбурге всего четыре – одно из них, усадьбу Беленькова – недавно исключили из реестра ОКН по заказу застройщика «Чусовское озеро» и фактически снесли.
Реставрацией особняка Симанова занимается «Деловой дом на Архиерейской». В компании рассказали, что лепнину сняли с дома на реставрацию. В 2024 году ее должны установить обратно.
«Лепнину сняли на реставрацию. С нее предварительно сняли все слепки. Ее аккуратно демонтировали. На специальных условиях она будет восстановлена, потому что сейчас находится в плохом состоянии. В течение 2024 года она будет установлена обратно. Это все согласно заданию. С лепниной все нормально, она является частью охранных обязательств»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в компании.
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