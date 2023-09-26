Со старинного особняка в центре Екатеринбурга сняли лепнину

– сообщили «Вечерним ведомостям» в компании.

«Лепнину сняли на реставрацию. С нее предварительно сняли все слепки. Ее аккуратно демонтировали. На специальных условиях она будет восстановлена, потому что сейчас находится в плохом состоянии. В течение 2024 года она будет установлена обратно. Это все согласно заданию. С лепниной все нормально, она является частью охранных обязательств»,