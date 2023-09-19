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В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №61
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 30 сентября изменится схема движения автобуса №61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, меняется схема проезда через улицу Ольховскую из-за ввода в эксплуатацию новой остановки «Ольховская». Так, с 30 сентября на маршруте появятся три остановки – «Школа», «Софьи Перовской» и «Ольховская».
Автобус №61 будет курсировать следующим образом:
– в направлении «40 лет ВЛКСМ»: Пехотинцев – Софьи Перовской – Ольховская – Техническая – Бебеля – Черепанова – Стрелочников – переулок Невьянский – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Владимира Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола;
– в обратном направлении: 40-летия Комсомола – Сыромолотова – Владимира Высоцкого – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – переулок Невьянский – Стрелочников – Черепанова – Бебеля – Ольховская – Софьи Перовской – Пехотинцев.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, меняется схема проезда через улицу Ольховскую из-за ввода в эксплуатацию новой остановки «Ольховская». Так, с 30 сентября на маршруте появятся три остановки – «Школа», «Софьи Перовской» и «Ольховская».
Автобус №61 будет курсировать следующим образом:
– в направлении «40 лет ВЛКСМ»: Пехотинцев – Софьи Перовской – Ольховская – Техническая – Бебеля – Черепанова – Стрелочников – переулок Невьянский – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Владимира Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола;
– в обратном направлении: 40-летия Комсомола – Сыромолотова – Владимира Высоцкого – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – переулок Невьянский – Стрелочников – Черепанова – Бебеля – Ольховская – Софьи Перовской – Пехотинцев.
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