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Екатеринбургским школьникам предлагают за деньги изучать лженауку
Дополнительный, и при том платный, предмет появился в школе №30 Екатеринбурга. Там детям предлагают ходить на кружок «Дизайн человека», информацию о таком заманчивом времяпровождении обнаружили КП-Екатеринбург на сайте учреждения образования.
Дизайн человека – это лженаука, которая представляет собой смесь астрологии, каббалы и ещё нескольких концепций.
Школа №30 находится в центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка. Хотя по такому нововведению можно было бы и подумать, что школа находится в избирательном округе депутата городской думы Екатеринбурга Игоря Володина – ранее он заявлял, что лечит руками собственных детей с помощью энергий и проводит семинары по управлению этими самыми энергиями, а также другие подобные вещи.
Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян верит в существование мирового тайного правительства, так что вполне вероятно, что такие кружки смогут стать популярными.
Дизайн человека – это лженаука, которая представляет собой смесь астрологии, каббалы и ещё нескольких концепций.
Школа №30 находится в центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка. Хотя по такому нововведению можно было бы и подумать, что школа находится в избирательном округе депутата городской думы Екатеринбурга Игоря Володина – ранее он заявлял, что лечит руками собственных детей с помощью энергий и проводит семинары по управлению этими самыми энергиями, а также другие подобные вещи.
Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян верит в существование мирового тайного правительства, так что вполне вероятно, что такие кружки смогут стать популярными.
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