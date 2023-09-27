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Капсула времени стала сюрпризом для екатеринбургских учёных
Скрин из видео: Музей истории Екатеринбурга
Когда летом этого года на юбилей Екатеринбурга извлекли Капсулу времени, полсотни лет замурованную в центре города, все гадали, что за сюрпризы обнаружатся среди её содержимого. Но выясняется, что главным сюрпризом стала сама Капсула.
За 50 лет, что Капсула времени пролежала в земле, металл, из которого она сделана, подвергся влиянию почвы и приобрёл необычный налёт, — поясняют в Музее истории Екатеринбурга. Этот налёт состоит из нескольких наслоений разного цвета. Ими-то и заинтересовались уральские учёные — химики и ядерщики. Они хотят исследовать состав налёта, понять, в результате каких именно воздействий с металлом произошли подобные изменения.
Брать пробы с поверхности металлического саркофага будут сотрудники испытательного центра завода «СвердНИИхиммаш». Именно на их предприятии 50 лет назад и было создано «тело» Капсулы.
Пока одни современники изучают содержимое Капсулы и её саму, другие готовятся отправлять послание потомкам. Как сообщалось ранее, для новой Капсулы времени уже разработали дизайн люка.
За 50 лет, что Капсула времени пролежала в земле, металл, из которого она сделана, подвергся влиянию почвы и приобрёл необычный налёт, — поясняют в Музее истории Екатеринбурга. Этот налёт состоит из нескольких наслоений разного цвета. Ими-то и заинтересовались уральские учёные — химики и ядерщики. Они хотят исследовать состав налёта, понять, в результате каких именно воздействий с металлом произошли подобные изменения.
Брать пробы с поверхности металлического саркофага будут сотрудники испытательного центра завода «СвердНИИхиммаш». Именно на их предприятии 50 лет назад и было создано «тело» Капсулы.
Пока одни современники изучают содержимое Капсулы и её саму, другие готовятся отправлять послание потомкам. Как сообщалось ранее, для новой Капсулы времени уже разработали дизайн люка.
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Для новой Капсулы времени в Екатеринбурге разработали люк
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