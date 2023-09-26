Для новой Капсулы времени в Екатеринбурге разработали люк

«Екатеринбург – это мы. Сплав культур и эпох. Город настоящего и будущего.

Мы – город инициатив и перемен. Город потенциала и возможностей.

Город мечтателей и инноваторов. Город авангарда и андеграунда.

Смелый, свободный, искренний, неравнодушный, свой.

Мы – город мира, таланта и характера, слова и дела.

Какими были. Какие есть. Какими будем».



Фото: телеграм-канал «Дизайн код Екатеринбурга»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Команда «Дизайн код Екатеринбурга» разработала люк для новой Капсулы времени. На нее нанесут манифест, над которым авторы работали два месяца.По словам авторов, манифест содержит в себе основные смыслы, как екатеринбуржцы идентифицируют себя и свой город:Новую Капсулу времени в Историческом сквере установят в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября.