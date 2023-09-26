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Для новой Капсулы времени в Екатеринбурге разработали люк
Фото: телеграм-канал «Дизайн код Екатеринбурга»
Команда «Дизайн код Екатеринбурга» разработала люк для новой Капсулы времени. На нее нанесут манифест, над которым авторы работали два месяца.
По словам авторов, манифест содержит в себе основные смыслы, как екатеринбуржцы идентифицируют себя и свой город:
Новую Капсулу времени в Историческом сквере установят в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября.
По словам авторов, манифест содержит в себе основные смыслы, как екатеринбуржцы идентифицируют себя и свой город:
«Екатеринбург – это мы. Сплав культур и эпох. Город настоящего и будущего.
Мы – город инициатив и перемен. Город потенциала и возможностей.
Город мечтателей и инноваторов. Город авангарда и андеграунда.
Смелый, свободный, искренний, неравнодушный, свой.
Мы – город мира, таланта и характера, слова и дела.
Какими были. Какие есть. Какими будем».
Мы – город инициатив и перемен. Город потенциала и возможностей.
Город мечтателей и инноваторов. Город авангарда и андеграунда.
Смелый, свободный, искренний, неравнодушный, свой.
Мы – город мира, таланта и характера, слова и дела.
Какими были. Какие есть. Какими будем».
Новую Капсулу времени в Историческом сквере установят в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября.
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