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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Автономных Республик и переулка Федорова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сроки перекрытия улицы Автономных Республик и переулка Федорова продлили до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова закрыто с 23 августа из-за проведения работ по благоустройству территории. Изначально движение должны были открыть 30 сентября, но сроки сдвинулись.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Шаумяна, Хасановской и Обувщиков.
Напомним, что движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова закрыто с 23 августа из-за проведения работ по благоустройству территории. Изначально движение должны были открыть 30 сентября, но сроки сдвинулись.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Шаумяна, Хасановской и Обувщиков.
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