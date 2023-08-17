В Екатеринбурге перекроют улицу Автономных Республик и переулок Федорова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со следующей недели закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова.Перекрытие связано с проведение работ по благоустройству территории. Ограничения будут действовать с 23 августа по 30 сентября.Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Шаумяна, Хасановской и Обувщиков.