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В Екатеринбурге перекроют улицу Автономных Республик и переулок Федорова
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге со следующей недели закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова.
Перекрытие связано с проведение работ по благоустройству территории. Ограничения будут действовать с 23 августа по 30 сентября.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Шаумяна, Хасановской и Обувщиков.
Перекрытие связано с проведение работ по благоустройству территории. Ограничения будут действовать с 23 августа по 30 сентября.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Шаумяна, Хасановской и Обувщиков.
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