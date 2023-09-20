Возрастное ограничение 18+
«Парки и скверы Екатеринбурга» опубликовали открытое письмо администрации города
Фото: Юлия Кольтенберг
В защиту Исети снова выступило общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга». На этот раз поводом стала возмутительная вырубка растительности на берегу любимой горожанами реки.
В формате открытого письма общественное движение обратилось к мэрии города и непосредственно к главе городской администрации. В тексте обращения перечислены некоторые недавние события, которые ставят под вопрос здоровье водных объектов на территории города, да и само их существование. Это и история с рекой Патрушихой, которую засыпали землёй ради спортивных сооружений. Это и «берегоукрепление» Исети в районе Царского моста с вырубкой деревьев и изменением русла Исети. Это и попытка застроить территорию общего пользования на Верх-Исетском пруду.
«Мы считаем, что проблема заключается в принятии решений, не учитывающих экологические нормы и нарушающих природоохранного законодательства. Противостояние между ВЗИ и застройкой искусственно навязывается жителям. Мы уверены, что принципиальные решения могут приниматься и фиксироваться на стратегическом уровне — в стратегии пространственного развития (мастер-плане) города, так как ВЗИ — это один из структурообразующих каркасов города. Мы уверены в том, что водно-зелёный каркас города должен быть закреплён в утверждаемой части Генплана и защищён зонированием», — написано в обращении.
Завершает открытое письмо ряд требований к екатеринбургским чиновникам. Одно из них требует закрепить в правовом поле подготовку материалов комплексного экологического обследования приречных территорий Исети и Патрушихи в городе на региональном и муниципальном уровне. Другое — расширить функциональные зоны в Генеральном плане, защищающие приречные территории от застройки и вырубки пойменной растительности. В третьем от чиновников требуют зафиксировать границы водно-зеленого каркаса в документах территориального планирования и разработать программу последовательной работы над развитием водно-зелёной инфраструктуры Екатеринбурга.
С полным текстом открытого письма можно ознакомиться в ВК-группе. Там же можно поставить свою подпись.
В формате открытого письма общественное движение обратилось к мэрии города и непосредственно к главе городской администрации. В тексте обращения перечислены некоторые недавние события, которые ставят под вопрос здоровье водных объектов на территории города, да и само их существование. Это и история с рекой Патрушихой, которую засыпали землёй ради спортивных сооружений. Это и «берегоукрепление» Исети в районе Царского моста с вырубкой деревьев и изменением русла Исети. Это и попытка застроить территорию общего пользования на Верх-Исетском пруду.
«Мы считаем, что проблема заключается в принятии решений, не учитывающих экологические нормы и нарушающих природоохранного законодательства. Противостояние между ВЗИ и застройкой искусственно навязывается жителям. Мы уверены, что принципиальные решения могут приниматься и фиксироваться на стратегическом уровне — в стратегии пространственного развития (мастер-плане) города, так как ВЗИ — это один из структурообразующих каркасов города. Мы уверены в том, что водно-зелёный каркас города должен быть закреплён в утверждаемой части Генплана и защищён зонированием», — написано в обращении.
Завершает открытое письмо ряд требований к екатеринбургским чиновникам. Одно из них требует закрепить в правовом поле подготовку материалов комплексного экологического обследования приречных территорий Исети и Патрушихи в городе на региональном и муниципальном уровне. Другое — расширить функциональные зоны в Генеральном плане, защищающие приречные территории от застройки и вырубки пойменной растительности. В третьем от чиновников требуют зафиксировать границы водно-зеленого каркаса в документах территориального планирования и разработать программу последовательной работы над развитием водно-зелёной инфраструктуры Екатеринбурга.
С полным текстом открытого письма можно ознакомиться в ВК-группе. Там же можно поставить свою подпись.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Берег Исети в Екатеринбурге очистили от 13,5 тонны мусора
20 сентября 2023
20 сентября 2023
В Екатеринбурге открыли сквозной проезд по улице Академика Бардина
20 сентября 2023
20 сентября 2023
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улиц на ВИЗе
20 сентября 2023
20 сентября 2023