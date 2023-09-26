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Большинство детсадов и школ в Екатеринбурге подключили к теплу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пока погода бьет рекорды в Екатеринбурге, школы и детские сады подключают к отоплению. Теплом обеспечены уже большинство образовательных учреждений.
Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что сейчас тепло поступает в 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда.
Отопление в домах включается позже всех, так как температура воздуха в городе в сентябре не опускается ниже 10°С.
Ранее мы писали, что минувший понедельник в уральской столице самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года.
Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что сейчас тепло поступает в 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда.
Отопление в домах включается позже всех, так как температура воздуха в городе в сентябре не опускается ниже 10°С.
Ранее мы писали, что минувший понедельник в уральской столице самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года.
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