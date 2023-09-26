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Большинство детсадов и школ в Екатеринбурге подключили к теплу

17.59 Вторник, 26 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пока погода бьет рекорды в Екатеринбурге, школы и детские сады подключают к отоплению. Теплом обеспечены уже большинство образовательных учреждений.

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что сейчас тепло поступает в 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда.

Отопление в домах включается позже всех, так как температура воздуха в городе в сентябре не опускается ниже 10°С.

Ранее мы писали, что минувший понедельник в уральской столице самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:50 В лесах Свердловской области снова ввели режим ЧС
16:18 Прокуратура проводит проверку из-за самовольного ухода малыша из детсада в Екатеринбурге
15:55 Структура налоговых органов изменится в Свердловской области
15:24 В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию от COVID-19
14:52 Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»
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