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Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувший понедельник стал в Екатеринбурге самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.
Среднесуточная температура в Екатеринбурге составила вчера +18°С. Это на 9,4 градуса выше нормы. Дневной максимум +23,9°С.
В Свердловской области максимальная температура днем 25 августа зафиксирована в Тугулыме: 25,9°С, а в Алапаевске и Ирбите: +25.3°С.
Среднесуточная температура в Екатеринбурге составила вчера +18°С. Это на 9,4 градуса выше нормы. Дневной максимум +23,9°С.
В Свердловской области максимальная температура днем 25 августа зафиксирована в Тугулыме: 25,9°С, а в Алапаевске и Ирбите: +25.3°С.
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