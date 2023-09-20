Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

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Минувший понедельник стал в Екатеринбурге самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.Среднесуточная температура в Екатеринбурге составила вчера +18°С. Это на 9,4 градуса выше нормы. Дневной максимум +23,9°С.В Свердловской области максимальная температура днем 25 августа зафиксирована в Тугулыме: 25,9°С, а в Алапаевске и Ирбите: +25.3°С.