В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию от COVID-19





– добавил Харитонов. «Вакцинация будет проводиться тем, кто не прививался ни разу и не болел коронавирусом, а также гражданам с ослаблением иммунной системы. Основное внимание будет уделено людям с хроническими заболеваниями и пожилым»,





– уточнил Александр Харитонов. «Я сам еще в аптеках не видел, но поставщики говорят, что она уже появилась. Кто желает вакцинироваться за свои средства – пожалуйста»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области этой осенью не планируется проводить массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом на пресс-конференции завил главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов.Александр Харитонов заявил, что в Свердловскую область вакцина от коронавируса должна поступить во второй половине октября. За счет средств областного бюджета приобретут «Спутник V», а федеральных поставок в этом году не ожидается.Остальным же предлагается купить в аптеке новую вакцину от коронавируса российского производства за свои деньги. Александр Харитонов отметил, что вакцина была произведена в прошлом году и уже прошла все испытания. Стоимость вакцины около 600 рублей.Массовой же вакцинации против коронавируса не будет. Харитонов утверждает, что за три года большое количество людей переболело и уже вакцинировано.По словам Харитонова, сейчас необходимо соблюдать правила инфекционной безопасности: носить маски, мыть рук, соблюдать дистанцию. Заболевший человек должен оставаться дома. В больницах для предотвращения заболевания острыми респираторными заболеваниями введен масочный режим.