Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»

– рассказали волонтеры.

«Друзья! У вас точно дома есть книги, которые вы уже прочитали и теперь они пылятся на полках. Мы придумали, как с помощью этих книг сделать добро и подарить им вторую жизнь. У нас есть друг, который принимает в дар книги от добрых людей, а затем продает их. Все вырученные средства друг направляет на благотворительность, передает в Big Dog»,