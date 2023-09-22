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Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский приют для собак Big Dog объявил благотворительную акцию «Книга добра». Волонтеры организуют прием книг, которые пойдут на продажу. Вырученные с них деньги будут направлены на содержание приюта.
Подчеркивается, что принимать будут только новые книги в современных обложках. Пожертвовать можно следующие книги:
– книги о животных (современные, художественные, энциклопедии);
– классика (в современной обложке);
– книги по психологии и саморазвитию;
– детские (современные);
– современная литература;
– книги на иностранных языках;
– путеводители;
– книги по истории;
– книги про ВОВ (не художественные).
Не принимаются старые книги, учебники, руководства по темам «сад» и «огород», рецепты, карты, атласы, а также любовное и детективное современное чтиво, так как это не пользуется спросом.
Принимать книги будут в ближайшее воскресенье, 1 октября, с 17.00 до 19.00 в кафе «Dong PO» на улице 8 Марта, 8 «Б».
Там будут ждать волонтеры Big Dog, которые готовы ответить на любые интересующие вопросы, в том числе о жизни приюта и о судьбах собак, которые там живут. На встречу можно принести корм и вкусняшки, которые передадут собакам. Отмечается, что в кафе разрешают приходить со своими питомцами.
Кроме этого, на встречу предлагают взять бусины и пайетки, чтобы сделать из них красивые закладки для книг.
Задать вопросы по поводу встречи можно волонтеру Ольге по номеру: 8-912-634-61-65.
Напомним, что в начале сентября у приюта Big Dog умер руководитель Константин Костюничев, на котором держались все обязанности по сбору денег, закупке кормов и организации работы приюта, в том числе уборке, кормлению, выгулу и лечению собак. После его смерти приют столкнулся с большими сложностями и до сих пор нуждается в регулярной помощи.
О том, как можно помочь приюту, мы подробно рассказывали в нашем материале.
«Друзья! У вас точно дома есть книги, которые вы уже прочитали и теперь они пылятся на полках. Мы придумали, как с помощью этих книг сделать добро и подарить им вторую жизнь. У нас есть друг, который принимает в дар книги от добрых людей, а затем продает их. Все вырученные средства друг направляет на благотворительность, передает в Big Dog»,
– рассказали волонтеры.
Подчеркивается, что принимать будут только новые книги в современных обложках. Пожертвовать можно следующие книги:
– книги о животных (современные, художественные, энциклопедии);
– классика (в современной обложке);
– книги по психологии и саморазвитию;
– детские (современные);
– современная литература;
– книги на иностранных языках;
– путеводители;
– книги по истории;
– книги про ВОВ (не художественные).
Не принимаются старые книги, учебники, руководства по темам «сад» и «огород», рецепты, карты, атласы, а также любовное и детективное современное чтиво, так как это не пользуется спросом.
Принимать книги будут в ближайшее воскресенье, 1 октября, с 17.00 до 19.00 в кафе «Dong PO» на улице 8 Марта, 8 «Б».
Там будут ждать волонтеры Big Dog, которые готовы ответить на любые интересующие вопросы, в том числе о жизни приюта и о судьбах собак, которые там живут. На встречу можно принести корм и вкусняшки, которые передадут собакам. Отмечается, что в кафе разрешают приходить со своими питомцами.
Кроме этого, на встречу предлагают взять бусины и пайетки, чтобы сделать из них красивые закладки для книг.
Задать вопросы по поводу встречи можно волонтеру Ольге по номеру: 8-912-634-61-65.
Напомним, что в начале сентября у приюта Big Dog умер руководитель Константин Костюничев, на котором держались все обязанности по сбору денег, закупке кормов и организации работы приюта, в том числе уборке, кормлению, выгулу и лечению собак. После его смерти приют столкнулся с большими сложностями и до сих пор нуждается в регулярной помощи.
О том, как можно помочь приюту, мы подробно рассказывали в нашем материале.
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